Augusto Minzolini contro Selvaggia Lucarelli: "Niente solidarietà alla Meloni? Pronta a dire di tutto per far notizia"

Tutti hanno espresso solidarietà per Giorgia Meloni tranne lei, Selvaggia Lucarelli. Nulla di nuovo per Augusto Minzolini: "La Lucarelli - cinguetta su Twitter - per fare notizia direbbe la qualunque. Liquida le offese alla Meloni (tipo“vacca”) dicendo: lei fa peggio. Lei non appartiene al mondo per cui le donne di dx non sono degne di rispetto o solidarietà. C’è solo la fobia di sorprendere: un giorno salirà in cima al Colosseo", è pronto a scommettere.

La leader di Fratelli d'Italia è stata infatti travolta dagli insulti di Giovanni Gozzini, professore dell'università di Siena che si è rivolto a lei definendola "scrofa", "pescaiola" e chi più ne ha più ne metta. Moltissimi i messaggi di vicinanza. Addirittura il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato alla Meloni per esprime la propria solidarietà. Tra i tanti pensieri non appare quello della Lucarelli che anzi rincara la dose.

"Non esprimerò alcuna solidarietà a Giorgia Meloni - ha scritto su Facebook -. E non la esprimerò nonostante- come ovvio- mi faccia orrore il linguaggio del professore Giovanni Gozzini", perché "l’insulto è odio, ma il linguaggio più subdolamente aggressivo è quello utilizzato per far leva sulle emozioni, sulle paure, sull’ignoranza e sull’identificazione del nemico in chi è fragile e diverso" ed è "quello utilizzato costantemente da Giorgia Meloni per la sua propaganda politica, quello masticato e vomitato da buona parte del suo elettorato sui social e fuori dai social". E ancora: "Rimprovero il professore, ma non mi stringo a lei, non provo alcun sentimento di vicinanza nei suoi confronti". Insomma, la Meloni a detta della Lucarelli se l'è cercata. Peccato però che anche contro la firma di Tpi sono in molti a rivolgere pesanti critiche, spesso in grado di sfociare nell'odio. E in quel caso, cosa ne pensa la diretta interessata?

