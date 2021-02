Roberto Burioni contro la Ue: "Sandra Gallina, la donna che ha trattato per i vaccini non si è mai occupata di sanità"

25 febbraio 2021 a

Si chiama Sandra Gallina ma l'alta funzionaria "che ha condotto la trattativa dell'Unione europea per i vaccini è laureata alla scuola interpreti e ha avuto a che fare per la prima volta con la sanità nel luglio 2020. Prima si occupava di agricoltura e pesca", denuncia Roberto Burioni in un post pubblicato sul suo profilo Twitter , in cui allega anche il suo curriculum. "Non è questa l'Europa che voglio", sbotta il virologo.

La donna italiana che tratta con BigPharma per assicurare il vaccino all'Europa è lei, Sandra Gallina appunto. Nell'articolo di Europa Today che lo stesso Burioni rilancia nel suo tweet si legge che la vicedirettrice generale della Dg Sante, la direzione Salute e sicurezza alimentare della Commissione europea è stata voluta dalla presidente Ursula von der Leyen, che le ha affidato il compito di sedersi al tavolo con le diverse case farmaceutiche, in Ue come negli Stati Uniti, che stanno portando avanti le sperimentazioni più promettenti.

Laureata in Interpretazione e lingue moderne all'Università di Trieste, sicuramente la Gallina si è sempre mossa all'interno della Commissione europea. E' qui che è nata la sua carriera ed è qui che va avanti. Peccato però che questa volta all'alta funzionaria sia stato affidato l'arduo compito di garantire a tutti i cittadini europei il vaccino contro il Covid-19. Non una roba da niente, insomma.

In uno dei suoi interventi davanti agli eurodeputati, la funzionaria italiana ha sottolineato che "un buon vaccino" deve essere non solo efficace e sicuro, ma anche conveniente. Al momento la campagna di vaccinazioni in Europa è rallentata e gli Stati membri sono ben lontani dai numeri che sono riusciti a raggiungere Gran Bretagna, Stati Uniti e Israele.

Forse ha ragione Burioni, forse l'Europa doveva far gestire le vaccinazioni da una persona che avesse più esperienza in campo sanitario della seppur validissima Sandra Gallina.

