Piazzapulita. "Se Draghi tocca la giustizia gli arriva un avviso di garanzia"? Davigo a valanga su Mieli

26 febbraio 2021 a

a

a

"Se Mario Draghi sulla giustizia fa sul serio, gli arriva subito un avviso di garanzia". Corrado Formigli a Piazzapulita cita le parole di Paolo Mieli e manda su tutte le furie Piercamillo Davigo, ex magistrato di Mani Pulite. "Una provocazione o l'affermazione di chi conosce la storia d'Italia?", chiede Formigli riguardo all'ex direttore del Corriere della Sera.

"Visto il Fatto? Quando si muovono i pm...". Mieli, terrificante profezia su Draghi: "Attento", lo faranno cadere le toghe?

"Ho la sensazione che Mieli non sappia di cosa parla", è la lapidaria risposta di Davigo. "Probabilmente cita dei fatti...". "No, cita dei fatti che sono... Intanto dovrebbe documentarli questi fatti, io non li ho mai visti accadere. Per aprire un provvedimento ci vuole una notizia di reato, non è che il pubblico ministero si sveglia la mattina e dice chi incrimino oggi?".

Ribatte Formigli: "Però non è detto che quei reati vengano dimostrati". "Questo è un altro discorso - ammette Davigo -, tra l'altro possono non essere dimostrati perché non ci sono o perché per mille e una ragioni non si riesce a dimostrarli, magari per le leggi particolari che abbiamo in questo paese e che altri paesi non hanno". "Le prove raccolte durante le indagini preliminari - sottolinea l'ex pm - di regola non valgono durante il dibattimento, e questo spiega perché persone che erano state raggiunte da elementi molto forti e concreti ma non utilizzabili nel processo poi vengano assolti".

"Può sporcarsi per sempre l'immagine". Il "campo minato", che cosa sa Nordio: senza precedenti, salta Draghi?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.