Che Tempo Che Fa, Paolo Mieli mette in guardia Mario Draghi: "Con la competizione al governo, mi allarmerei"

Ospite a Che Tempo Che Fa Paolo Mieli. L'ex direttore del Corriere della Sera parla del governo guidato da Mario Draghi e non può fare a meno di notare un dettaglio: "Avevate notato tutti nel discorso questo mettere la lotta alla pandemia al primissimo posto - ha spiegato nel salotto di Fabio Fazio su Rai 3 - e dargli immediatamente un seguito con questi annunci sui vaccini: questa è una cosa importante". Mieli si dice più tranquillo anche perché il nuovo esecutivo ha già dimostrato di impegnarsi: "L'annuncio che c'è stato questo Weekend delle modalità e del dispiego di energie e della richiesta di vaccini dagli altri paesi...questo mi ha tranquillizzato".

Ma, è c'è un ma, Mieli mette in guardia l'ex presidente della Banca centrale europea oggi a Palazzo Chigi. "La tentazione di spostare quella competizione dentro il Governo...beh se cominciasse quello mi allarmerei parecchio", ammette in riferimento alle contraddizioni tra i vari partiti che si trovano a dover guidare il Paese uno a fianco dell'altro. Lo stesso Beppe Grillo pur di evitare le elezioni ha ingoiato bocconi amarissimi.

"Ho visto Grillo in questa legislatura che ha fatto passaggi clamorosi", prosegue Mieli che dà anche una sua spiegazione di ciò che ha spinto queste forze a unirsi. "La motivazione che ha fatto reggere questa legislatura più che l'Europa, più che l'accordo Ursula...è stata una : quella di non volere andare alle elezioni, perché c'era la pandemia". O per alcuni perché i sondaggi erano al ribasso.

