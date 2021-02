Mezz'ora in più, Lucia Annunziata "decisiva": "Attenzione alla lista degli ospiti". Bomba in Rai: per la poltronissima...

23 febbraio 2021 a

Occhi puntati sugli ospiti di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più, il talk della domenica pomeriggio su Rai3. Quando si parla di nomine in Rai, si sa, vale tutto e tutto fa brodo. E ogni indizio, sia pur minimo, contribuisce a mandare in rampa di lancio o viceversa affossare definitivamente una candidatura, anche la più prestigiosa.

"Nomine, sono sempre le nomine quelle che interessano gran parte dei lavoratori della Rai", spiega un indiscreto del Tempo, secondo cui "gli spifferi, in particolare a Saxa Rubra, si moltiplicano". Tutto ruoterebbe intorno alla Annunziata, individuata come "king maker" del successore di Marcello Foa alla presidenza di viale Mazzini. In sostanza, sarebbe Donna Lucia a spingere questo o quel nome, regalandogli spazio nella sua trasmissione.

Per questo in Rai stanno analizzando "la lista prediletta degli invitati", e le scommesse si dividono equamente. "Gli ingenui - si legge nel retroscena - vedono in pole position Antonio Di Bella, gli scaltri invece pronosticano un futuro a viale Mazzini per Paolo Mieli, i dietrologi puntano su Ferruccio De Bortoli". Tre colleghi, amici e soprattutto habitué delle trasmissioni della Annunziata (e due di loro, Mieli e De Bortoli, "pesantissimi" ex direttori del Corriere della Sera). Anche qui, come il Pd al governo, nessuna donna è in ballo. "Tranne la stessa Annunziata...", suggerisce malizioso Il Tempo.

