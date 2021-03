Paolo Bonolis, ciò che non aveva mai rivelato su Luca Laurenti: "Ci è o ci fa? Nella sua vita...", ora si capisce tutto

09 marzo 2021 a

a

a

Sono di nuovo insieme sul piccolo schermo: Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono tornati su Canale 5 con Avanti un altro l’8 marzo. I due sono molto affiatati, e non solo in tv. “Lui è The dark side of the moon. Molti pensano ma c’ è o ce fa? C’è – ha detto Bonolis riferendosi al suo storico compagno di avventura in un’intervista al Messaggero -. Legge la vita diversamente da noi: mi snellisce la vita con l’imprevedibilità. Io non so mai cosa fa. È la mia via di fuga, Luca”.

"Negli spogliatoi del calcetto...". La proposta indecente di un uomo (super-vip), la confessione-terremoto di Paolo Bonolis: fuori il nome

Il conduttore televisivo, poi, ha parlato anche del Festival di Sanremo che si è concluso pochi giorni fa. Anche lui, infatti, ha presentato la celebre kermesse per ben due volte, nel 2005 e nel 2009. “Non sono un così grande esperto di musica. Anche se nel 2005 pensavo assurdo escludere i Negramaro con Mentre tutto scorre. Poi li hanno eliminati, ma sono diventati i Negramaro – ha raccontato Bonolis -. Nel 2009 stavano escludendo Sincerità di Arisa: ma quella era come la sigla della Coca Cola, chi non la canta? Poi vinse”.

Prego? Carmen Di Pietro in studio da Paolo Bonolis fa questa "cosina": sconcerto su Canale 5

Su Avanti un altro, la trasmissione televisiva che va in onda su Canale 5 ogni sera prima del Tg, Bonolis ha spiegato che farà quante puntate servono: “Quando io stringo una mano sono nella squadra”, ha detto. Il programma, tra l’altro, sbarcherà in prima serata a partire dall’11 aprile e andrà in onda di domenica al posto di Live-non è la D’Urso.

"Dove sarei senza Paolo Bonolis". La burrosa Miss Anni Cinquanta di Avanti un altro, confessione pesantissima

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.