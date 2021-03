Vita in diretta, Fabrizio Corona "persona malata, bipolare". Nunzia De Girolamo lo difende: "Perché è accanimento"

12 marzo 2021 a

"Un accanimento". Nunzia De Girolamo interviene sull'odissea giudiziaria e umana di Fabrizio Corona e si schiera con l'ex re dei Paparazzi. Alla notizia del suo ritorno in carcere, Corona ha letteralmente perso il controllo, prima cercando di tagliarsi le vene in diretta social, poi reageando con violenza all'arrivo dei carabinieri nella sua abitazione, addirittura sfondando il vetro di una ambulanza. Ricoverato all'ospedale Niguarda nel reparto di psichiatria, ha iniziato uno sciopero della fame nel tentativo di parlare con Giovanna Di Rosa, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano.

"Mi sembra un accanimento rispetto ad una persona che è malata", ha spiegato la De Girolamo, ospite di Alberto Matano a La Vita in diretta. "Corona divide, sicuramente, piace non piace - ha ammesso l'ex ministra dell'Agricoltura ed esponente del Pdl prima e dell'Ncd poi -, però è una persona malata, è bipolare, sta in cura. Ha fatto lo sciopero della fame, ieri si è tagliato le vene, sta facendo cose eclatanti".

La De Girolamo, che da tempo ha lasciato la politica attiva per dedicarsi anche alla tv, prima come opinionista di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7, quindi concorrente di Ballando con le stelle e ora conduttrice in proprio con il talk Rai Ciao maschio, è uscita da poco assolta da una lunghissima e dolorosa vicenda giudiziaria legata alle nomine all'Asl di Benevento: "Sappiamo che in questo Paese c'è un sistema della giustizia che non funziona", parole che si riferiscono alla vicenda di Corona, ma con una marcata nota autobiografica.

