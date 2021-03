Tv Talk, brutale sfottò a Bruno Vespa su Rai 3: "Breaking news", appare questa "cosina". Lui che dice?

14 marzo 2021 a

a

a

Riavvolgere il nastro fino a ieri pomeriggio, sabato 13 marzo. E come ogni sabato, in onda su Rai 3 ecco Tv Talk, il programma tutto dedicato al mondo della televisione, un grande classico di Viale Mazzini. E, ospite in collegamento, ecco Bruno Vespa, il giornalista e conduttore di Porta a Porta su Rai 1. Ma Bruno Vespa, come è noto, è anche uno scrittore: ogni anno, infatti, pubblica libri di approfondimento storico o di cronaca politica.

"Se i fuoriusciti M5s non fanno come la Meloni". Cosa sa Bruno Vespa: il vero rischio per Draghi

E perché mai si parla dei libri di Vespa? Presto detto, perché per una volta... non se ne parla. Con ironia, infatti, l'account Twitter di Tv Talk ha rilanciato il cinguettio che potete vedere qui sotto: "Breaking News. Bruno Vespa è stato ospite a Tv Talk senza un libro". Evidente l'ironia: insomma, strano ma vero, mister Porta a Porta si è "concesso" alla trasmissione anche senza dover presentare la sua ultima fatica letteraria.

Sempre nella giornata di ieri, dalle colonne del Giorno, Vespa ha detto la sua sul vaccino. O meglio, sulle categorie che vorrebbero "saltare la fila" ed essere considerate prioritarie per la somministrazione del siero: "Chiedendo magari, per salvare la decenza - scriveva Vespa nel suo fondo - che magistrati, avvocati e professori a contratto da poche lezioni a distanza (spero vivamente che i giornalisti non osino proporsi) diano per favore la precedenza ai milioni di ottantenni ancora in attesa. Mentre alla vigilia della stagione estiva sarebbe utile vaccinare il personale turistico per arginare una concorrenza micidiale”. Impossibile non vedere nel passaggio sui giornalisti una replica a Selvaggia Lucarelli, da giorni al centro della bufera per il suo "endorsement" a favore del vaccino ai giornalisti.

"Lo vedranno ogni giorno". Vespa, informazioni riservate: colpaccio di Salvini al governo, la mossa per "divorare" il Pd

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.