Non è l'arena, Fabrizio Corona arrestato. La mamma Gabriella in lacrime: "Prendete me, è malato per colpa mia"

"Venite a prendere me". Gabriella, la mamma di Fabrizio Corona, sconvolge i telespettatori di Non è l'Arena su La7. In collegamento con Massimo Giletti dopo il nuovo arresto del figlio, la signora ha la voce rotta dal pianto: "Alla luce di tutta questa lunghissima esperienza do ragione a Fabrizio in tutto, in tutto! Ha avuto delle condanne esageratissime, ha scontato tantissimi anni di carcere, è ancora considerato un criminale dalla magistratura pur con questa gravissima patologia", accusa riferendosi al bipolarismo di cui sarebbe affetto Corona.

"Non solo, vogliono mandarlo nel carcere di Opera, di massima sicurezza, e non a Bollate, per esempio, un carcere più leggero e più adatto a un malato mentale. Ditemi se questo non è punitivo, se non è un accanimento. Io non l'accetterò mai, piuttosto devono passare sul mio cadavere. Anzi alla dottoressa Corti e al dottor Lamanna dico una cosa: venite a prendere me, perché se Fabrizio è malato forse è anche colpa mia che gli ho trasmesso la malattia".

"Non prendete lui, lasciatelo in pace! Ha sofferto come un cane, ha un problema gravissimo nella sua famiglia, è assolutamente indispensabile che si curi e che stia bene per curare anche suo figlio. Avete capito o no? Lasciatelo in pace!", è l'appello disperato di Gabriella. In studio, lo psicologo Paolo Crepet tenta di rassicurarla: "La depressione non è trasmissibile geneticamente, certo può influire nell'ambiente familiare ma non è trasmissibile geneticamente da madre a figlio".



