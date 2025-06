Paolo Crepet, l'affondo: "Sinner e l'Inter? Che cosa li accomuna"

Che cosa hanno in comune Jannik Sinner e l'Inter? All'apparenza poco o nulla. L'azzurro è il più forte giocatore di tennis al mondo. Il Biscione, invece, è una delle più importanti squadre di calcio in Italia. Ma osservando più da vicino queste due galassie che, pian piano, si stanno avvicinando sempre di più, ci si rende conto che in entrambi i casi c'è da riprendersi da una brutta sconfitta: la finale del Roland Garros e quella di Champions League.

In comune c’è un numero (il 5 relativo alle ore in campo per Sinner e ai gol subiti dall'Inter) e l'incubo di una città, Parigi, ma le due sconfitte, chiarisce Crepet, non sono comparabili. "Il tennis è uno sport individuale - ha spiegato lo psichiatra Paolo Crepet -, dopo la doccia Sinner si è trovato a fare i conti con se stesso, quella dell'Inter è stata una sconfitta collettiva. E poi Jannik non si porta addosso il tifo di una curva".