Luciano Nobili, dal passato del renziano spunta una (impensabile) foto: quel giorno in cui, su Canale 5...

Italia Viva stravede per i quiz televisivi. Dopo l'apparizione di Matteo Renzi, è la volta di Luciano Nobili. Dal passato del deputato di Italia Viva emerge infatti un'apparizione a Passaparola, programma di Canale 5 condotto nel lontano 2002 da Gerry Scotti. A rilanciare la sua ospitata è Dagospia che si lancia in un resoconto: "A Passaparola Nobili raccontava della sua passione per il cinema ma anche per il cibo, sul campo non si era mostrato preparatissimo". Ma Nobili è in buona compagnia.

A varcare le porte della tv anche Renzi, come detto prima, e Matteo Salvini. Il primo in giovane età è stato un concorrente, lui vincente, della Ruota della fortuna, tra le trasmissioni più famose di Mike Bongiorno. Stessa sorte è toccata all'attuale leader della Lega, scoperto da Tv talk su Rai Tre. Anche lui da giovanissimo, quasi un bambino, partecipò all'indimenticabile Doppio Slalom, il quizzone condotto da Corrado Tedeschi.

Renzi non ha mai negato la sua partecipazione alla Ruota della fortuna, dalla quale uscì con un ingente gruzzoletto. Il senatore di Rignano durante le vincite delle cinque puntate accumulò 48 milioni di lire. I soldi - ammise successivamente - vennero investiti da Renzi nell’azienda del padre Tiziano, la Chil che in quel momento versava in condizioni di difficoltà. "Io ho vinto 48 milioni di lire alla Ruota delle Fortuna. Lordi, ma lascia fare...", rispose in seguito a un cittadino che ironizza sulla sua partecipazione al quiz televisivo. A quel tempo, Renzi indossava una giacca marrone e occhiali improbabili, ma chi l'avrebbe mai detto sarebbe arrivato addirittura alla presidenza del Consiglio.

