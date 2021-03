Otto e Mezzo, Alessandro Sallusti ridicolizza Marco Travaglio: "Ancora lì a difendere il disastro epocale di Conte e Arcuri"

25 marzo 2021 a

a

a

Il processo alla Lombardia continua. La regione guidata da Attilio Fontana è al centro delle polemiche per la gestione della campagna vaccinale anti Covid e si parla di un eventuale commissariamento. Ne hanno discusso a Otto e Mezzo Lilli Gruber e i suoi ospiti Marco Travaglio e Alessandro Sallusti, che hanno espresso due punti di vista molto diversi sulla questione. "Farsi commissariare da Roma credo che sia un salto di efficienza pazzesco", ha detto il direttore del Giornale ironicamente. "Peggio della Lombardia non si poteva fare", ha controbattuto la conduttrice del talk di La7. "Non si può dire che il governo centrale abbia fatto meglio della Lombardia - ha detto Sallusti riferendosi ai complimenti fatti da Travaglio all'esecutivo precedente -. Il governo Conte sulle mascherine, sulla cassa integrazione, sui banchi di scuola non è stato particolarmente efficiente da permettersi di commissariare la Lombardia".

Video su questo argomento "Bambino ritardato", "mongoloide", scopri tutti gli insulti usati da Marco Travaglio. E chi colpiscono

"Ieri la Lombardia è stata la regione che ha vaccinato più persone in tutta Italia, 40mila. Non va commissariata perché è stata capace di vedere i suoi errori e di risolverli. L’altro giorno è stata chiusa la società informatica che non era stata all’altezza della situazione", ha sottolineato il direttore del Giornale. Che poi ha aggiunto: "Travaglio è ancora lì a difendere un disastro epocale come Arcuri e un disastro epocale come Conte".

"Cosa le fa male?". Sì, proprio quello. Berlusconi in ospedale, la vignetta-vergogna a orologeria di Vauro | Guarda

Il direttore del Fatto Quotidiano, però, non ha voluto sentire ragioni e ha ribadito che "in Lombardia la catastrofe va avanti da un anno". E ancora: "E' una roba da serial killer se andiamo a vedere il bilancio di morti che ha provocato l'inefficienza di quella regione". Ma non è tutto, perché Travaglio poi è andato avanti a difendere l'esecutivo precedente: "Quando c’erano Conte e Arcuri, 'gli incapaci', eravamo i primi in Europa per vaccinazioni. Da quando ci sono i fenomeni la vaccinazione è aumentata solo del 32%". Spazientito, Sallusti ha replicato: "È inutile far cambiare idea e far ragionare Travaglio. L’ospedale in Fiera di Bertolaso che tu hai sbeffeggiato sta salvando la vita ad alcune centinaia di persone".

Video su questo argomento Elemosina alle Partite Iva e aumento di stipendio agli Statali: il decreto-beffa. Su LiberoTg

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.