Madame, la più intima delle confessioni: "Ecco qual è la mia droga". E sulle foto senza veli... roba spinta

"Confidarmi con il foglio è una droga. Con la mia scrittura ho un rapporto di intesa perfetto": Madame ha solo 19 anni ma può già vantare una partecipazione al Festival di Sanremo e la pubblicazione del suo primo album. Quest'ultimo porta il suo nome e racconta una storia intima e privata. Parlando della sua droga, dunque della scrittura, Madame ha spiegato: "Solitamente io scrivo per qualcuno di preciso, la mia lettera d'amore o di odio è sempre indirizzata a qualcuno. Nel momento in cui l'ho scritta l'ascolto come se dovesse ascoltarla quella persona e mi gaso tanto. Poi nel momento in cui il destinatario la sente ho raggiunto il mio obiettivo. Ma in ogni caso se non scrivo mi sento male".

La giovane cantante ha raccontato anche di aver iniziato a scrivere all'età di 14 anni. "Ero innamorata di una persona e volevo che mi sentisse in radio", ha svelato in un'intervista a TgCom 24. "Sono così abituata a confidarmi con il foglio che dopo un po' è diventata una droga. Con la mia scrittura ho un rapporto di intesa perfetto", ha continuato Madame, all'anagrafe Francesca Calearo. Parlando di amore, poi, l'artista ha spiegato di aver sperimentato quel sentimento in forme diverse da quello di coppia, "nei confronti della mia migliore amica, di mia madre, del mio cane". Sui suoi rapporti personali, invece, ha rivelato: "Tutte le relazioni che consumo sono destinate a finire. Soprattutto perché ho poca pazienza e poca voglia di impegnarmi".

L'artista 19enne ha raccontato inoltre di avere un ottimo rapporto con il suo corpo e la sua sessualità: "Porto con fierezza la mia nudità, mi piace. Ci trovo sempre qualcosa di attraente". Molto soddisfacente la sua avventura a Sanremo, anche se la giovane non ha nascosto di aver avuto dei momenti di sconforto: "Ho vissuto solo un momento di down la sera delle cover. Perché dopo che ti sei sentita dio per due minuti su quel palco è difficile tenere il colpo e tornare sulla terra. E' lì che ho detto: 'Raga capisco perché gli artisti si fanno di cocaina'". Sul futuro, infine, ha detto: "Cosa posso saperne? Magari divento una tossicodipendente, è inutile fare la bella faccia".

