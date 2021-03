Che tempo che fa Fabio Fazio travolto dal lutto: "Una perdita gigantesca". Il doloroso annuncio in diretta

29 marzo 2021 a

La morte di Enrico Vaime, storico autore della radio e della tv italiane, rattrista l'intero mondo dello spettacolo e colpisce al cuore anche Fabio Fazio, che a Che tempo che fa ne dà notizia ai telespettatori, commosso. "È una gigantesca perdita personalmente, per la sua famiglia, per tutti i suoi amici, per lo spettacolo", ha spiegato il conduttore di Rai3, legato a Vaime da legami professionali antichi e da una profonda amicizia personale. A Vaime, infatti, è legato il suo esordio giovanissimo nello storico programma Black out su Rai Radio2, ancora in onda e per questo detentore del record di longevità per la radio italiana.

Vaime, scomparso a 85 anni, ha spesso firmato i suoi lavori in coppia con Italo Terzoli, con cui ha costituito la ditta artistica Terzoli & Vaime. Nato a Perugia, laureato in Giurisprudenza a Napoli, entra in Rai nel 1960. Successivamente si dedica alla libera professione di autore debuttando nel 1963 con I piedi al caldo, una commedia che va incontro a numerose traversie con la censura televisiva del tempo. Questo però non ferma la carriera dell'autore, e anzi ne lancia la stella nel firmamento della tv pubblica.



Nella lunghissima e prestigiosa carriera dell'autore, spiccano show di culto come Quelli della domenica, Canzonissima, Tante Scuse e Risatissima, programmi che hanno segnato pagine indimenticabili e di successo della Rai. Negli anni Duemila è poi passato a La7, presenza fissa a Omnibus e Coffee Break. In questi ultimi tempo collaborava con Maurizio Costanzo per il suo programma S'è fatta notte, il sabato in seconda serata su Rai1.

