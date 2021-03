Boris Johnson, le clamorose accuse di Jennifer Arcuri: "Subito dopo aver fatto ses*** con me". Corna alla moglie, racconto sconvolgente

29 marzo 2021 a

a

a

Nemmeno il tempo di gustare la riapertura dei pub e un progressivo ritorno alla normalità nel Regno Unito, che Boris Johnson deve fare i conti con una nuova situazione delicata. Secondo quanto riporta il tabloid inglese The Sun, l'ex amante del Primo ministro avrebbe vuotato il sacco riguardo alla loro relazione. Jennifer Arcuri ha affermato che alle Paralimpiadi del 2012, BoJo si sarebbe seduto di fianco a sua moglie e ai membri della famiglia reale, poco dopo aver avuto un rapporto sessuale con lei. Stando alle dichiarazione della Arcuri, la sua relazione con l'attuale primo ministro inglese sarebbe andata avanti dal 2012 al 2016.

"La vittoria dei sovranisti". Senaldi, la verità che tutti nascondono su Europa e vaccini | Video

La 35enne ha raccontato la prima volta in cui i due si sarebbero uniti la prima volta sotto le coperte: il 29 agosto 2012, poche ore prima della cerimonia di inaugurazione dei Giochi paralimpici. La Arcuri ha raccontato anche come il primo ministro non volesse più andarsene dopo l'incontro amoroso, e avrebbe cercato a lungo un calzino che aveva smarrito durante l'amplesso. "Non voleva più andarsene. È stato inquietante. Gli ho detto che in un paio d'ore sarebbe dovuto andare in televisione" ha detto l'imprenditrice Americana.

Rula Jebreal, il delirio sugli inglesi razzisti? Imbarazzante silenzio di Purgatori: in onda questa roba

La Arcuri svela anche il loro primo appuntamento, nella capitale inglese presso l'Hotel Tavistock. L'americana racconta come il primo ministro sia arrivato in ritardo, con indosso ancora il caschetto della bici. BoJo avrebbe poi anche chiesto 3.10£ per acquistare una bevanda. "Mi ha fatto morire dal ridere. Ricordo di essere stata affascinata da quell'uomo", ha detto con un sorriso amaro la Arcuri, che ha poi spiegato anche la loro rottura: "Meritavo semplicemente di più. Poteva amarmi soltanto per divertimento, in una relazione extra coniugale. Questo è chi è veramente ed è arrivato il momento di riconoscerlo" e ha concluso "l'uomo che pensavo di conoscere non esiste più".

Un contratto milionario e 12 mesi di indagini. Per Meghan Markle è finita: chi viene ricoperto d'oro per demolirla

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.