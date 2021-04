Flavio Briatore contro l'Europa a Stasera Italia: "Vaccini? Non si riesce a fare un ca***, come clienti sf**"

01 aprile 2021 a

a

a

Flavio Briatore deluso dal governo di Mario Draghi. "La situazione non è buona ma in certi Paesi abbiamo delle garanzie di poter riaprire. Noi siamo aperti a Dubai e a Riyad e dal 12 di aprile apriremo in Inghilterra, a Montecarlo siamo aperti per il lunch... Abbiamo la certezza di avere delle date, cosa che in italia non abbiamo", ha esordito in collegamento con Stasera Italia su Rete Quattro. Nel nostra Paese infatti si può andare all'estero ma non muoversi liberamente nei proprio confini, i soldi promessi non arrivano e il piano vaccinale si muove a rilento.

Chi ha comprato il super-yacht di Briatore all'asta? Prezzo stracciato, nome clamoroso: "A pensar male..."

"Specialmente per il turismo - ha proseguito ai microfoni di Barbara Palombelli ricordando il periodo prima della Pasqua - la gente di solito prenota in questi giorni qui. Noi sappiamo che la Grecia dal 15 maggio col tampone puoi entrare come in Croazia, in Italia la cosa drammatica è che la gente non può uscire di casa ma può andare alle Maldive. Io ero a Dubai ed era pieno di italiani. Quando torni devi fare la quarantena, ma con lo sconto".

"Vede il bibitaro, come Michelangelo col tizio che fa le strisce pedonali". Briatore da godere, umilia Di Maio: "Auguri, Draghi"

Insomma per l'imprenditore "la follia è che non puoi uscire di casa ma puoi andare all'estero". Finita qui? Neanche per sogno. Dito puntato, quello di Briatore, contro i vertici che guidano l'Ue: "Il problema di base è come l'Europa ha negoziato i vaccini. Siamo in mano ai burocrati e non si riesce a fare un ca**o!", ha sbottato. L'Europa ha fatto "un disastro" perché "Gran Bretagna e Stati Uniti hanno investito nei vaccini dieci miliardi l'uno e noi siamo rimasti come clienti sf**i". "Quando mandi questa gente a negoziare... Io non gli farei comprare l'acqua minerale dei miei ristoranti". Più chiaro di così.

"Pensa con la testa dei tedeschi". Briatore furibondo, schiaffi a Speranza: se questo è un ministro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.