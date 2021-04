Lilli Gruber, la foto del bacio in pubblico senza mascherina? Quando attaccò Maria Elena Boschi per la stessa cosa

02 aprile 2021 a

a

a

Chi di bacio ferisce, di bacio perisce. Il settimanale Chi, diretto da Alfonso SignoriniB, nel suo ennesimo scoop fotografico, ha immortalato Lilli Gruber durante una passeggiata in bicicletta con il marito, Jacques Charmelot. Ed ecco che, al termine della sgambata, i due vengono sorpresi dall'obiettivo mentre si scambiano un appassionato bacio senza mascherina. Ma come? Immediate le reazioni sul web dove in molti hanno ricordato alla conduttrice di Otto e Mezzo, il programma in onda su La7, il sermone rifilato in diretta a Maria Elena Boschi per il bacio scoccato in pubblico dall'ex ministro al fidanzato Giulio Berruti.

"Me lo voglio augurare". La Murgia ossessionata da Salvini: riaperture e Lega, altra colata d'odio

Era il dicembre del 2020 e la Gruber, da sempre schieratissima contro Matteo Renzi e tutto ciò che è renzismo, scatenò una sterile e risibile polemica contro la Boschi, anch'essa paparazzata da Chi mentre baciava il suo uomo, ovviamente senza mascherina. Così, Lilli alzò il ditino e iniziò a pontificare: "Vige l'obbligo di indossarla, perché non lo avete fatto?". Domanda surreale, alla quale la Boschi rispose: "Ce l'avevamo, l'abbiamo abbassata per fare un selfie un minuto. Eravamo all'aria aperta da soli e siamo congiunti. Noi non abbiamo preso la multa e altre coppie sì? Noi rispettiamo sempre le regole, abbiamo abbassato la mascherina un attimo in quell'occasione. La ringrazio per la possibilità di far questa precisazione, però credo che con centinaia di morti ogni giorno mi piacerebbe parlare dei soldi del Recovery Fund piuttosto che di quelle foto", concluse impeccabile, la Boschi.

"Cosa è diventato". La Gruber ridicolizza il Partito democratico: Serracchiani capogruppo, tutta una farsa?

Quella vecchia puntata di Otto e Mezzo proseguì in un clima irrespirabile, ad altissima tensione. Nei giorni successivi le polemiche divamparono e in molti, da tutto l'arco parlamentare, espressero solidarietà alla Boschi, vittima dell'attacco strumentale della Gruber, una che ha come ospite fisso Marco Travaglio, insomma è chiaro dove voglia andare a parare. E dunque, ora, il contrappasso è strepitoso: la stessa Gruber paparazzata a fare la stessa cosa per cui attaccò la Boschi, un legittimo bacio senza mascherina al proprio compagno all'aperto. Chiederà a se stessa perché mai lo abbia fatto, Lilli la rossa? Difficile...

"Che senso ha?". Gruber ossessionata da Salvini: come "estorce" la bordata contro il leghista

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.