Quarta Repubblica, Nicola Porro impazzisce di rabbia: "Noi chiusi a Pasqua, ma sapete quanti over 80 hanno vaccinato?"

"Chiusi a Pasqua e Pasquetta, con un po' di sadismo". Nicola Porro, con un video su Twitter, lancia Quarta Repubblica, su Rete 4, questa sera dedicato a chiusure, zone rosse e vaccinazioni a rilento.

"Quali sono i motivi delle chiusure? Quali sono i controlli che hanno fatto in questi giorni?", chiede il conduttore ed editorialista del Giornale. "Soprattutto una roba che mi fa impazzire. Noi siamo chiusi, ma ci hanno vaccinati nel frattempo?". Domanda purtroppo retorica. "Ci sono regioni in Italia che hanno vaccinato 3, 4, 5 ottantenni". No, non è un errore e non è nemmeno colpa di Andrea Scanzi, uno dei fortunati "riservisti" che hanno ottenuto di essere vaccinati prima di migliaia di anziani fragili e a rischio pur non rientrando in alcuna categoria prioritaria.

A Quarta Repubblica viene poi mandato in onda un prospettino con giiusto qualche numero sulle vaccinazioni a Pasqua, a titolo d'esempio, In Molise su 252 totali, sono solo 2 gli over 80 "immunizzati". In Umbria, 14 totali, tutti over 80. In Toscana si batte ogni record: 13.839 vaccinati, solo 11 sono over 80, mentre in Sardegna su 39 vaccinati totali, gli over 80 sono 36."Io non riesco a capire - conclude con amarezza Porro -: perché i sacrifici li facciamo noi e invece la politica, l'organizzazione e il sistema vaccinale funzionano come se fosse festa?".



La macchina delle delazioni, invece, ha funzionato a pieno regime. "In zona rossa ho invitato 8 amiche di mia figlia in giardino per il suo compleanno - ha rivelato Benedetta Battistoni, giornalista Mediaset -, è arrivata la polizia, 2 pattuglie e 5 uomini, arrivati segnalati da un vicino anonimo". Per la gioia del ministro Speranza.

