Nicola Gratteri, l'ultima bufala: "Sal Da Vinci voterà no"

"Questa - tuonano - è un'opera di disinformazione portata avanti senza scrupolo e senza alcun rispetto per gli elettori. Gratteri chieda scusa a Sal Da Vinci e agli italiani. Basta fake news. Se ci riuscite confrontiamoci sul merito della riforma. Mancano 12 giorni al voto. Aiutateci a informare più persone possibili. Il 22 e 23 marzo si vota per il referendum sulla giustizia. Questa volta il giudice sei tu. Vota SÌ!".

Nicola Gratteri ne combina un'altra. A spiegare cosa è successo ci pensa il Comitato "Sì Riforma" in un video pubblicato sui suoi canali social. "Il procuratore di Napoli Gratteri, dopo la fake news su Falcone, diffonde in diretta televisiva un'altra bufala: ‘ Sal Da Vinci ha detto che voterà no’. Si tratta di una notizia falsa diffusa dalla pagina Socialisti Gaudenti e subito smentita dallo stesso cantante vincitore del Festival. Neanche il conduttore del programma Gramellini è intervenuto per dire che si trattava di una fake news. Alla fine quindi centinaia di migliaia di italiani sono stati disinformati da Gratteri".

La vicenda è accaduta durante In altre parole su La7. Qui Gramellini ha fatto una domanda scherzosa sulla canzone che ha vinto il Festival di Sanremo il cui titolo sembra uno spot a favore della riforma della giustizia ("Per sempre sì"). Il magistrato calabrese a quel punto ha risposto che il vincitore del Festival "ha detto che voterà No!". Evidentemente frutto di quanto iniziato a circolare sui social, dove si vedeva una foto di Sal Da Vinci con su scritto "La mia canzone si intitola ‘Per sempre sì’ ma al referendum costituzionale voterò No alla riforma Nordio". Peccato però che fosse una falsa citazione.

Il tutto dopo che il procuratore della Repubblica di Napoli ha detto chiaro e tondo: "Al referendum sulla Giustizia per il 'no' voteranno le persone perbene, quelle che credono che la legalità sia importante per il cambiamento della Calabria. Voteranno per il 'si' gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente".