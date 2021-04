J-Ax, il dramma del coronavirus: "Non riuscivo a muovermi, ho avuto paura di lasciare mio figlio orfano"

09 aprile 2021 a

J-Ax ha annunciato di aver contratto il coronavirus. Il cantautore non ha fatto mistero di aver davvero sofferto perché ad un certo punto i farmaci hanno smesso di funzionare non riuscendo più neppure a muoversi dal letto: “E’ stato il periodo più brutto della mia vita…E’ stata il peggior mal di testa della mia vita…I farmaci non funzionavano. Ero steso a letto, impossibilitato a muovermi…”, ha postato su Instagram.

J-Ax si è sfogato su Instagram: "Hoa avuto tantissima paura che la situazione relativa al Coronavirus potesse peggiorare da un momento all’altro. L’ansia di non sapere cosa accadrà, se sarà solo questo o peggiorerà. E la paura, come è successo a me e mia moglie, di poter lasciare nostro figlio orfano…”, il testo postato dall'ex leader degli Articolo 31. "Una sensazione bruttissima", ha rivelato J-Ax, il quale ha rivelato di soffrire di depressione, "spero non si ripeta più", ha aggiunto.

J-Ax ha poi concluso il suo lungo spiegando che questo Covid–19 ha avuto anche un effetto devastante sulla salute mentale di suo figlio, aggiungendo di non capire perch né nessuno in tutti questi mesi abbia mai parlato di questo argomento: “Ho visto la salute mentale di mio figlio deteriorarsi velocemente e questo è un aspetto di cui nessuno parla, l’effetto psicologico che questo virus ha sui nostri figli…” Infine ha dichiarato di credere che bisognerebbe gestire questa emergenza sanitaria in maniera diversa.

