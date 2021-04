Guido Bertolaso assolto per il G8 del 2009: "Risarcito con 7mila euro dopo anni di gogna mediatica"

09 aprile 2021 a

Guido Bertolaso è stato assolto insieme agli ex vertici della Protezione Civile per il G8 del 2009 che era stato spostato dalla Maddalena all’Aquila, decisione presa dopo il terremoto che nel 2009 ha colpito l’Abruzzo. La Corte dei Conti ha deciso che il fatto non sussiste perché quella scelta non ha causato danni alle finanze dello Stato.

Di conseguenza non ci sono responsabilità da parte di Bertolaso, che all’epoca era il capo della Protezione Civile, e del suo stretto collaboratore Angelo Borrelli, che è stato alla guida del dipartimento fino a quando Mario Draghi non ha deciso di sostituirlo con Fabrizio Curcio. Ci sono voluti più di otto anni per arrivare a una conclusione: si tratta dell’ennesimo caso di giustizia-lumaca, che ha impiegato 12 anni per archiviare un caso che secondo Bertolaso non è mai esistito.

“Anche questa vicenda giudiziaria - ha commentato - come le altre che mi hanno riguardato e che si sono concluse nello stesso identico modo, non doveva neppure iniziare. Non solo non vi è stato alcun danno all’Erario, ma è emerso in tutta evidenza come avessi voluto tutelare il bene comune e sia stato legittimo e conforme agli interessi dello Stato al punto tale che la Corte ha voluto riconoscermi un indennizzo economico per gli otto anni di gogna mediatica”. Si tratta di 7mila euro riconosciuti per le spese di difesa: “Fa sorridere, ma di certo è simbolico”, ha chiosato Bertolaso.

