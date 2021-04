Sondaggio di Swg per Enrico Mentana: "Per il 61 per cento degli elettori della Lega non c'è differenza tra Draghi e Conte"

12 aprile 2021 a

Un sondaggio quello di Swg per Enrico Mentana che si preannuncia un terremoto per il centrodestra. Il quesito è semplice: "Facendo un confronto tra questo primo periodo del governo Draghi e l'operato del Conte 2 nel complesso direbbe che...". Ecco le risposte: "Non c'è particolare differenza", "È più efficace il governo Draghi" o "È stato più efficace il governo Conte". I numeri per il Tg di La7 parlano chiaro: per il 61 per cento degli elettori della Lega questa grande differenza tra i due esecutivi non c'è. Stesso discorso per il 57 per cento di Fratelli d'Italia, il 52 del Partito democratico e il 34 del Movimento 5 Stelle. Cifre che fanno parecchio riflettere. Soprattutto perché il Carroccio, Pd e M5s sono nello stesso governo dell'ex banchiere.

I numeri di chi reputa sia più efficace l'esecutivo attuale sono infatti ben più risicati. In questo caso si conta un 37 per cento tra gli elettori di Lega e Fratelli d'Italia, 33 tra i dem e un 9 tra i Cinque Stelle. Ancora diverso quando si tratta del governo Conte dove il partito di Matteo Salvini, quello di Giorgia Meloni e di Nicola Zingaretti sembrano sulla stessa lunghezza d'onda. È rispettivamente il 2, il 6 e il 15 per cento chi reputa che l'avvocato abbia agito meglio di Draghi. A differenziarsi solo il Movimento, di cui Conte presto sarà leader, che si pronuncia con un 57 per cento a favore di quest'ultima ipotesi.

Altra batosta per la Lega. Sempre nel sondaggio realizzato per Mentana, tutto il centrodestra cala perdendo, chi più chi meno, qualche punto percentuale. Ad avere la peggio, appunto, il partito di Salvini che cala di -0,8 per cento, seguito da FdI che si lascia alle spalle uno 0,3 e infine Forza Italia che perde per strada il -0,1 per cento.

