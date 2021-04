CartaBianca, Antonella Clerici asfalta Michela Murgia: "Amo la divisa, che cosa rappresenta. La lezione a chi disprezza i militari

14 aprile 2021 a

Antonella Clerici sta dalla parte di tutte quelle categorie di lavoratori che sono state massacrate dalla crisi economica dovuta alla pandemia di coronavirus. In collegamento con Bianca Berlinguer, nella puntata di ieri, martedì, sera 13 aprile di CartaBianca, su Rai 3, la conduttrice di E' sempre mezzogiorno ha tuonato: "Chi ha il posto fisso ha delle certezze economiche, ma gli artigiani, i ristoratori e i lavoratori del turismo sono disperati". Quindi, ha aggiunto, "non si può far finta di niente, bisogna aiutarli. Aprire e poi chiudere crea ancora più caos".

Detto questo la Clerici sostiene Mario Draghi, "un tecnico super partes, un uomo con uno standing internazionale importantissimo. Noi ci fidiamo di lui, più che di un politico. È l’uomo giusto al momento giusto. Mi piace il fatto che comunichi solo quando sia giusto farlo", ha detto. E la conduttrice si fida anche del generale Figliuolo: "Non sono d’accordo con le parole di Michela Murgia. Amo molto l’idea della divisa e mi sento rassicurata da un generale degli alpini come Figliuolo, che mi sembra una persona perbene che cercherà di organizzare tutto in maniera pacifica", ha commentato.

E ospite della Berlinguer c'era anche Matteo Salvini. Che, da sempre favorevole alle riaperture, ha dichiarato: "Laddove la situazione è sotto controllo bisogna tornare al lavoro, alla vita, allo sport. Mi auguro che tutta l’Italia sia aperta entro il 2 giugno. Non accetto il discorso di Speranza che vede solo rosso. Va bene dove la situazione è grave". Il segretario della Lega si dice comunque fiducioso: "Il generale Figliuolo ha la responsabilità della vaccinazione degli italiani. Mi fido di lui perché è un alpino e non ha colore politico. È al lavoro da 40 giorni, sta girando tutta l’Italia per dare una mano dove serve".

