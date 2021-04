Marco Travaglio, "complotto internazionale contro Conte": indiscrezioni sul delirante lavoro (viene deriso pure dai ministri)

14 aprile 2021 a

Marco Travaglio sta scrivendo un libro tutto da godere sul “complotto” che ci sarebbe stato dietro la caduta di Giuseppe Conte. A renderlo noto sul Foglio è Salvatore Mello, che con fine intelligenza ha massacrato il direttore del Fatto Quotidiano, che ormai ha perso il lume della ragione ed è rimasto accecato dalla luce (per la verità molto, molto pallida) dell’ex premier, a tal punto da abbassarsi a scrivere un libro che gli comporterà una serie di spernacchiamenti a vita.

Tra l’altro Merlo e il Foglio non potevano sapere che la teoria del “complotto” sarebbe stata alimentata dal Fatto anche nell’edizione odierna, come se volesse “aprire la strada” al libro del direttorissimo. Infatti a pagina due si trova un articolo dal titolo “Caccia grossa a Speranza, l’ultimo rigorista di Conte”, mentre alla tredici addirittura un pezzo di Padellaro intitolato “Chi tramava per far cadere Conte”: all’interno di tale capolavoro viene riportata la teoria di Goffredo Bettini, secondo cui l’ex premier sarebbe stato “vittima di un complotto in quanto ritenuto ‘inaffidabile’ rispetto a una ‘convergenza di interessi nazionali e internazionali’ che l’ex premier ‘non avrebbe assecondato’”.

In pratica Travaglio e il Fatto stanno mistificando la realtà: Conte non è stato cacciato da Palazzo Chigi per volontà dei “poteri forti”, ma semplicemente perché ha perso la partita politica e non è stato in grado nemmeno di racimolare qualche “responsabile” per tirare avanti. Tra l’altro Merlo sul Foglio ha svelato che Travaglio sta suscitando una certa ironia tra i ministri e gli ex di Pd e 5 Stelle, che sta chiamando per prenotare interviste: “Ma t’ha chiamato pure a te? Ma che vuole? Sta scrivendo un libro. Sì. Sul complotto internazionale contro Conte”. E giù a ridere.

