Matteo Salvini picchia durissimo contro Sabina Guzzanti: "Macchinoni e barche? Vergognati e vai a lavorare"

Sabina Guzzanti è finita al centro delle polemiche per un pensiero che ha espresso sull’iniziativa del Comune di Foligno, che ha lanciato un bando in cui sostanzialmente chiede agli artisti di lavorare gratis per assicurare alla città un ricco calendario di iniziative durante il periodo estivo: dagli spettacoli teatrali ai concerti, dalla danza alle proiezioni. Tale iniziativa è stata accolta con degno dai lavoratori del settore e quindi anche dalla Guzzanti: “È vero che chi sceglie l’arte non lo fa per soldi, non è vero che possiamo vivere senza. Non è ovvio?”.

Un utente di Twitter le ha risposto chiedendole provocatoriamente come mai, “nell’immaginario piedino medio”, esercenti e artigiani sono evasori mentre gli artisti meritano rispetto. “Immagino dipenda dal fatto che buona parte dei commercianti possiede appartamenti, macchinone e a volte barche mentre la maggior parte degli artisti vive con lo stretto necessario”, è stata la replica di Sabina Guzzanti.

Replica che non è affatto piaciuta a Matteo Salvini, che si è “intromesso” pubblicando a sua volta un tweet: “Non so quali e quanti commercianti, artigiani e imprenditori conosca la signora, nel dubbio la invito a vergognarsi e a rispettare la gente che lavora”. Per il leader della Lega si tratta quindi dell’ennesimo caso di “sinistra marziana”, sempre più distante dai bisogni reali delle persone e concentrata sulla coltivazione del proprio orticello.

