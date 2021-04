Otto e Mezzo, Concita De Gregorio: "Non gliene frega niente di Salvini e Meloni". Parla del virus e insulta senza contraddittorio

15 aprile 2021 a

a

a

Di cosa si può parlare in una puntata di Otto e Mezzo in cui gli ospiti principali di Lilli Gruber sono Marco Travaglio e Concita De Gregorio? Ovviamente di Matteo Salvini e del centrodestra in generale, i “cattivi” che vanno messi sempre in cattiva luce agli occhi dei telespettatori di La7, tra l’altro con il “vizietto” solito della mancanza di contraddittorio.

"Perché non lo chiede direttamente a lui?". Travaglio ridicolizzato pure dalla Gruber: altro che "complotto" contro Conte

Ad aprire le danze è stata Concita De Gregorio su assist della padrona di casa di Otto e Mezzo, che ha subito introdotto l’argomento delle tensioni interne al governo sulle riaperture: “Ormai serpeggia questa bizzarra divisione secondo cui chiudere è di sinistra e aprire è di destra. Penso che tutti vorrebbero che tutto venisse riaperto subito. Il problema è che entrare in polemica con la pandemia è assurdo, dato che alla pandemia non gliene frega niente di Matteo Salvini e Giorgia Meloni”.

"Comprerà solo quei due vaccini". Giannini, lo scoop dalla Gruber sull'Europa: così getta nel panico l'intera popolazione

E quindi i due leader del centrodestra per la De Gregorio sono da inserire nelle categorie di chi mette davanti i propri interessi personali a discapito di quelli collettivi. Poi Travaglio ha aggiunto con amarezza che Salvini sta facendo “il bello e il cattivo tempo nel governo approfittando della debolezza di Pd, M5s e Fi. Questo giochino deve finire”. In che modo? Il direttore del Fatto Quotidiano nomina Mario Draghi: “Dovrebbe intervenire con più energia perché finora ha difeso Roberto Speranza soltanto su una domanda specifica di una nostra cronista”.

"Mentre Scanzi insulta me e il resto del mondo...". Calenda, ci pensa la moglie a umiliare il "salta-fila": il particolare che (forse) vi è sfuggito | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.