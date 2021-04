Alessandro Cecchi Paone terremota la Rai: "Fatto fuori dopo aver detto di essere omosessuale", ecco chi c'è dietro

16 aprile 2021 a

Alessandro Cecchi Paone, è stato cacciato dalla Rai dopo il suo coming out. Il giornalista, ospite de La confessione, il programma condotto da Peter Gomez su Nove, che andrà in onda stasera 16 aprile, ha parlato della sua vicenda personale che si interseca con la sua carriera a Viale Mazzini. Da un lato infatti la Rai gli ha permesso di nascere e crescere professionalmente ma poi ad un certo punto lo ha messo alla porta. Esattamente nel 2004, in coincidenza, guarda caso, con la confessione di essere omosessuale la porta in faccia, in modo inappellabile e perentorio.

La Rai non solo non gli ha più permesso di condurre, ma nemmeno di apparire come ospite. In passato, Cecchi Paone, dichiarò che l’indicazione di metterlo fuori da ogni programma del servizio pubblico sarebbe arrivata dal "cardinale Tarcisio Bertone". E ora lo conferma: "Mi è stato detto in maniera esplicita da chi ha applicato questo editto. Pensa che neanche come ospite sono potuto entrare in Rai". Mentre è cambiato tutto quando è arrivato Papa Francesco.

Paone è approdato in Rai sul finire degli anni ’70. Lui stesso, nel corso della chiacchierata con Gomez, ha ricordato che è “nato in Rai 45 anni fa”. Qui ha potuto “inventare Uno mattina e inventare i programmi di cronaca del pomeriggio, di fare il telegiornale per i bambini" "C’è un legame profondissimo", sottolinea l’ex conduttore de La Macchina del Tempo.

Poi il coming out, un periodo molto doloroso: "Per me è stato un terribile dolore vedere che, in un Paese democratico, laico, senza più una religione di Stato, potesse arrivare una telefonata dal Vaticano e dire: ‘Questa persona, non solo non deve avere più programmi, ma non deve più apparire in televisione'". Conclude Cecchi Paone: "E finché ci sono stati Ruini, Bertone e Ratzinger, io in Rai non sono più andato, neanche come ospite. Ma quando è arrivato Francesco è cambiato tutto".

