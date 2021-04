Nicola Porro contro Enrico Letta con la felpa Open Arms: "Se lo fa Matteo Salvini è uno schifo"

16 aprile 2021 a

a

a

“Se le usa Matteo Salvini fanno schifo, se le usa Enrico Letta allora le felpe vanno bene, soprattutto se è quella di Open Arms”. Così Nicola Porro ha commentato la polemica accesa dal segretario del Pd, che ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae con la felpa dell’ong del mare assieme al fondatore: “È venuto a trovarmi Oscar Camps. Bello scambio di idee. Tante preoccupazioni e anche qualche elemento di speranza”. Tale scatto ha una valenza politica non indifferente, dato che è arrivato proprio alla vigilia del processo a Salvini per uno degli sbarchi organizzati dagli spagnoli di Open Arms.

"Non lo escludo". Letta ci prova pure con Berlusconi, pronto a tutto pur di "destabilizzare" Salvini (come se la ride Renzi)

“E oggi il Pd riceve questi ‘signori’ con tutti gli onori. Non ho parole, lascio a voi ogni commento, il tempo è galantuomo”, ha dichiarato il segretario della Lega. Il quale tra l’altro non ha voluto affondare ulteriormente il colpo, quando invece avrebbe potuto farlo, dato che viene crocifisso ogni volta che indossa una felpa, mentre nessuno ha nulla da ridire se lo fa Letta, tra l’altro coinvolgendo una ong che è toccata da diverse inchieste nell'ultimo periodo.

Anche Giorgia Meloni è andata all’attacco dell’ex premier, non digerendo affatto il suo incontro con Oscar Camps: “Incontrare i rappresentanti delle categorie in ginocchio? Ma no, per il segretario del Pd la priorità è l’incontro con il fondatore di Open Arms. Sempre a dimostrazione di quali siano i loro interessi principali”.

Stranieri eroi e Milano "banlieue". Lo Ius soli di Enrico Letta è già diventata una storiella

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.