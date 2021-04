Marco Travaglio, la prima pagina del Fatto contro Salvini e la Lega: "400 morti e vogliono riaprire", smentito da Draghi

16 aprile 2021 a

“400 morti al giorno e vogliono riaprire”. Così il Fatto Quotidiano ha titolato in prima pagina, mettendo subito in chiaro di avercela con la Lega e le Regioni, come si evince dall’immagine sullo sfondo che racchiude Matteo Salvini, Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga e Giovanni Toti. Addirittura il quotidiano diretto da Marco Travaglio parla di “Covid party” delle Regioni: chissà cosa farà domani, quando dovrà scrivere del suo beniamino, il ministro Roberto Speranza, che si è presentato in conferenza al fianco di Mario Draghi per illustrare la nuova strategia di riaperture messa a punto dal governo.

Tra l’altro ieri sera, giovedì 15 aprile, Travaglio è stato ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, dove aveva difeso a spada tratta Speranza da quei “cattivoni” di Matteo Salvini e della Lega: “Si è creato un clima da parte di Salvini e di chi non lo contrasta in base al quale se si riapre è merito del leghista, se si tiene chiuso è colpa di Speranza. Ormai Salvini fa il bello e cattivo tempo, approfittando della debolezza di Pd, Movimento 5 Stelle e Forza Italia, e poi ogni giorno bombarda lo stesso governo. Alla fine la colpa dell’epidemia non è del Covid ma diventa di Speranza”.

Per porre rimedio a questa situazione, la soluzione di Travaglio è la seguente: “Questo giochino deve finire. Come? O interviene Mario Draghi con più energia, perché finora ha difeso Speranza soltanto su domanda specifica di una cronista del Fatto, oppure il Pd e il M5s devono fare una dichiarazione pubblica per dire che se qualcuno tocca Speranza, loro si alzano e se ne vanno dalla maggioranza”.

