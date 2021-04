Myrta Merlino attacca Beppe Grillo: "Il video lascia sgomenti. Da donna e da madre ma vaffa***"

20 aprile 2021 a

Myrta Merlino questa volta perde le staffe e manda letteralmente a fanc*** Beppe Grillo. Il comico e fondatore del Movimento 5 stelle ieri 19 aprile ha diffuso un video che ha fatto indignare il mondo della politica in cui difende il figlio, Ciro Grillo, dall'accusa di stupro di gruppo e attacca la ragazzina che lo ha denunciato. "Grillo parla da padre, ma questo non basta a giustificare tutto. Offende chi denuncia, gioca tra vittime e carnefici, calpesta anni di battaglie per le donne", attacca la conduttrice de L'aria che tira, su La7, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. "Il video lascia sgomenti", prosegue la Merlino. "La giustizia farà il suo corso, ma oggi caro Beppe vaffa lo dico io a te. Da donna e da madre".

Ciro Grillo con ogni probabilità andrà a processo con l'accusa di aver violentato, insieme ad altri tre amici, una ragazza di 19 anni, italo-svedese, durante una vacanza in Costa Smeralda, nella villa del padre. "Vi siete resi conto che non è vero niente che c'è stato lo stupro. Perché una persona stuprata la mattina, al pomeriggio fa kitesurf e dopo 8 giorni fa la denuncia vi è sembrato strano. Bene, è strano", ha tuonato Grillo in un video pubblicato su tutti i canali social.

E ancora, sempre più furibondo: "Non è l'avvocato a parlare o io, che sono il padre, a difendere mio figlio: c'è il video. C'è tutto il video, passaggio per passaggio, si vede che è consenziente, si vede che c'è il gruppo che ride, che sono ragazzi di 19 anni che si stanno divertendo, che sono in mutande e saltellano col pisello così perché sono 4 cogli***, non 4 stupratori e io sono stufo perché sono due anni".

Quindi conclude: "Se dovete arrestare mio figlio, che non ha fatto niente, allora arrestate anche me, perché ci vado io in galera".

