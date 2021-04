Rita Dalla Chiesa, una impensabile lezione: "Perché Beppe Grillo mi fa pena", parole che pesano come macigni

20 aprile 2021 a

Nel violentissimo coro di critiche che si è levato contro Beppe Grillo in seguito al video pubblicato sui social in difesa del figlio, Ciro, accusato di violenza sessuale, si distingue la voce di Rita Dalla Chiesa. Già, perché interpellata dal Tempo, la conduttrice esprime una posizione sfaccettata, mitigata, ragionata. E non condanna senza appello il presunto "Elevato" e leader spirituale del M5s.

"A me è sembrato il video di un papà, molto addolorato per quel che sta accadendo al figlio", spiega la Dalla Chiesa riferendosi a Grillo. E ancora: "Vedo molta sofferenza nelle sue parole, e non sappiamo cosa possa aver attraversato in questi due anni. E questo lo dico pur avendo delle idee molto lontane da Grillo e dal Movimento 5 Stelle. Il punto - prosegue Dalla Chiesa - è che occorre tener fuori la politica da questa storia. La giustizia farà il suo corso ma sarebbe sbagliato se il figlio di Grillo diventasse destinatario di odio politico, ma come ho visto qui e là sui social sta già avvenendo. Questa è una vicenda personale", sottolinea.

Comunque sia, Rita Dalla Chiesa muove anche una critica a Grillo, e certo non di poco conto: "Avrebbe potuto dire: mi dispiace anche per questa ragazza", ovvero la vittima della prsunta violenza sessuale commessa da Ciro Grillo e dai suoi amici. "Io - riprende - una parola su di lei l'avrei spesa, da padre. Se uno è un padre, deve capire anche cosa pub provare il padre della ragazza. E anche la stessa giovane, come pub esser stata male e pub star male in questo momento". "Io sono stanca di persone che giudicano, e noi non sappiamo cosa sta avvenendo all'interno di queste due famiglie. A me, dopo aver visto questo video, Grillo ha fatto sinceramente pena", conclude Rita Dalla Chiesa.

