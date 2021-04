Beppe Grillo, il figlio torna su Instagram e pubblica il video di papà: "Giornalisti o giudici?". Scatta il linciaggio, resta un sospetto

21 aprile 2021 a

a

a

Diciassette mesi dopo la sparizione social, avvenuta in concomitanza con l’inizio dell’indagine sul presunto stupro in Costa Smeralda ai danni di una 19enne milanese, Ciro Grillo ha riattivato il suo profilo Instagram. E, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, lo ha fatto per pubblicare un solo contenuto: il video in cui il padre Beppe si sfoga e lo difende a spada tratta da tutte le accuse, prendendosela con la giovane donna che ha denunciato e mettendo pressione sulla magistratura. “Giornalisti o giudici?”, è la didascalia che il figlio del garante M5s ha scelto a corredo del video.

Video su questo argomento "La vicenda di Salvini è un problema per la democrazia. Il figlio di Grillo no": Senaldi, lezione al comico M5s

Sotto al quale sono piovuti quasi duemila commenti, la stragrande maggioranza dei quali non è riportabile, contenendo insulti pesantissimi e indirizzati sia a lui che al padre. “Vergognati”, “imbarazzante”, “un’altra pagliacciata” sono solo alcuni dei commenti meno pesanti, insieme a quelli in difesa della 19enne: “Ma vi pare - scrive un utente - che una giovane stuprata vada subito a denunciare dopo un trauma del genere? Vergognatevi”. E non mancano neanche le minacce nei confronti di Ciro Grillo: “Se ti trovano per strada chissà che ti fanno”.

"Fate ribrezzo, non c'è nemmeno una sentenza". Travaglio si copre di vergogna e ridicolo: per Beppe Grillo diventa garantista

C’è però un giallo sul profilo del figlio del garante M5s, evidenziato da Il Messaggero. Sebbene il Corsera abbia dato per certo che quello fosse l’account riattivato da Ciro Grillo, secondo alcuni la veridicità di tale account non può essere data per scontata: la foto del profilo è infatti la stessa utilizzata da tutti i giornali negli ultimi mesi ed è comune ad almeno un altro paio di profili Instagram a nome di Ciro Grillo. Quindi Il Messaggero non si sente di escludere che possa trattarsi di un fake.

"Più fuori del pisello del figlio". Impensabile: la cannonata del "Fatto Quotidiano" contro Beppe Grillo, demolito così | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.