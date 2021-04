Milva, è morta all'età di 81 anni la "Rossa" della canzone d'autore italiana

24 aprile 2021 a

Si è spenta all'età di 81 anni Milva. La cantante e attrice teatrale dai capelli rossi - per questo ribattezzata la "Rossa" - viveva a Milano, ma da tempo era lontana dalle scene. Nel 2010, dopo aver pubblicato il terzo album scritto e prodotto per lei da Franco Battiato aveva deciso di lasciare le scene. Alle spalle mezzo secolo di palcoscenico.

"Ritengo che proprio questa speciale combinazione di capacità, versatilità e passione sia stato il mio dono più prezioso e memorabile al pubblico e alla musica che ho interpretato e per quello voglio essere ricordata - aveva commentato all'epoca -. Oggi questa magica e difficile combinazione forse non mi è più accessibile: per questo, dato qualche sbalzo di pressione, una sciatalgia a volte assai dolorosa, qualche affanno metabolico; e, soprattutto, dati gli inevitabili veli che l’età dispiega sia sulle corde vocali sia sulla prontezza di riflessi, l’energia e la capacità di resistenza e di fatica, ho deciso di abbandonare definitivamente le scene e fare un passo indietro in direzione della sala d’incisione, da dove posso continuare ad offrire ancora un contributo pregevole e sofisticato".

Tra le più memorabili imprese il canto e la recitazione in nove lingue, interpretando Brecht in tedesco e il tango di Piazzolla in spagnolo. E ancora, cantò in Giappone e Corea del Sud. Nel 2009 fu addirittura nominata Cavaliere della Legion d’Onore in Francia ed ebbe una Croce al merito a Berlino. Nel 2018 vinse anche il Premio alla Carriera del Festival, dove ci partecipò ben 15 volte.

