Non è l'Arena, Luca Pani e la verità sui vaccini "approvati" dall'Oms: "Quell'organo non vede i dati delle sperimentazioni"

Si parla di Covid nello studio di Massimo Giletti durante la puntata di Non è l'Arena in onda questa sera su La7. Ci si interroga in particolare sull'origine del virus e sui suoi collegamenti ambigui con la Cina. Rivolgendosi a uno dei suoi ospiti, l'ex direttore dell'Aifa Luca Pani, il conduttore ha detto: "Perfino il capo dell’Oms ha protestato per le scarse informazioni arrivate dalla Cina". Approfittando di queste parole, però, Pani ha voluto fare un chiarimento sull'Organizzazione mondiale della Sanità.

"L’Oms è un organismo prestigioso, sovranazionale, che però non ha poteri esecutivi - ha spiegato l'ex direttore dell'Aifa -. Noi abbiamo la tendenza a seguire le raccomandazioni dell’Oms, che però non hanno un potere esecutivo". Pani ha chiarito anche perché le "approvazioni" o le raccomandazioni di questo organo in realtà contano poco.

"Spesso si dice che l'Oms ha approvato un vaccino o lo ha raccomandato. In realtà però l'Oms non vede i dati delle sperimentazioni, non ne ha la responsabilità, non fa le ispezioni", ha continuato l'ospite di Giletti. E ancora: "Queste raccomandazioni - che poi infatti da noi diventano preferenziali - non hanno impatto reale a livello nazionale e non dovrebbero averlo, la responsabilità è solo delle agenzie regolatorie".

