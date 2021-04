L'Aria Che Tira, Augusto Minzolini su Giorgia Meloni: "Questo governo non cade. Il suo errore: l'anomalia non è Salvini"

26 aprile 2021 a

Fratelli d'Italia unica forza politica all'opposizione. Più volte Matteo Salvini e Silvio Berlusconi hanno tentato di convincere Giorgia Meloni a far parte dell'esecutivo, ma invano. E nonostante i risultati che premiano nei sondaggi, per Augusto Minzolini si tratta di uno sbaglio. "La Meloni ha fatto un errore - ha spiegato nel salotto de L'Aria Che Tira su La7 - la rappresentanza degli interessi avviene all'interno dell'esecutivo. Il tavolo di confronto si trova all'interno, il Parlamento serve a marcare l'identità". Tutta colpa dell'emergenza che stiamo affrontando. "In questo caso - ha poi proseguito nel suo ragionamento il retroscenista ospite di Myrta Merlino - non si riesce a fare un confronto se non all'interno del governo, visti i tempi". Minzolini ha comparato le logiche del dopo-guerra a quelle odierne: "Sono logiche diverse, è molto più democratico avere una rappresentanza ampia all'interno del governo, che un governo che faccia un dpcm con una maggioranza ridotta".

A incalzare il giornalista ci ha pensato la conduttrice: "Quindi per te l'anomalia non è Salvini che marca la differenza da dentro, ma la Meloni da fuori". Peggio ancora per Minzolini: "Soprattutto il ruolo che viene a mancare, la Meloni porta interessi all'interno di un Parlamento che in questo momento ha maggioranza del 90 per cento contro il 10". In sostanza per il retroscenista la leader di Fratelli d'Italia non riuscirà a far sentire la sua voce. Altra brutta notizia per l'unico partito all'opposizione: "Questo è un governo che non cade, non se lo può permettere né Letta né Salvini". Parola di Minzolini.

Nulla di diverso di quanto ribadito settimane fa dopo l'inaugurazione della raccolta firme contro Roberto Speranza. “L’atteggiamento di Fratelli d’Italia lo trovo infantile dal punto di vista politico. Le ragioni per la sfiducia ci sono, ma rischia soltanto di compattare la maggioranza su una persona e quindi poi di non entrare nel merito dei problemi emersi in queste settimane".

