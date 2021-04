Tommaso Zorzi insulta Matteo Salvini, il leghista lo distrugge: "Che mer***", "Rispetta gli italiani"

28 aprile 2021 a

a

a

E' scontro tra Matteo Salvini e Tommaso Zorzi. La discussione via social tra i due è iniziata per via di una storia Instagram nella quale l'influencer milanese ha messo in contrapposizione le migliaia di firme alla petizione contro il coprifuoco, lanciata di recente dalla Lega, con il numero di visualizzazioni delle sue storie che “fanno 100 mila visualizzazioni in 20 minuti“. E non solo. L'ex vincitore del Grande Fratello Vip, adesso opinionista all'Isola dei Famosi, ha parlato di "petizione di mer**", ridicolizzando il numero di firme raggiunte.

Isola dei famosi, Tommaso Zorzi beccato con il nuovo amore: la bomba di Alfonso Signorini

Immediata la replica del segretario del Carroccio che, condividendo il video di Zorzi su Twitter, ha commentato: "Secondo l’amico Zorzi, che peraltro mi sta anche simpatico, voi 117.346 che avete firmato per la battaglia #nocoprifuoco per il diritto al lavoro ed alla libertà, siete NIENTE. Io sono “quell’altro là” e la raccolta firme a cui avete aderito è solo una “petizione di mer**”, a confronto delle sue importantissime storie Instagram. Se non rispetta me amen, gli chiedo almeno di rispettare voi e la richiesta di libertà e lavoro di migliaia di Italiani, meno fortunati di lui".

"L'Isola dei...". Prego? Coronavirus, clamorosa gaffe di Ilary Blasi: cala il gelo su Canale 5

Zorzi, tra l'altro, è stato al centro della polemica politica anche qualche settimana fa, quando fu ospite di Maurizio Costanzo insieme a Giorgia Meloni. In quel caso fu accusato di non aver dato il giusto peso al tema del Ddl Zan durante il confronto con la leader di Fratelli d'Italia. E allora l'influencer si difese dicendo: "C’è una parte di gente che si aspettava che io ieri al Costanzo facessi il pollaio con la Meloni ma mai mi sarei permesso di farlo essendo la mia prima volta nel programma".

Un disastro per Tommso Zorzi: microfono aperto e non se ne accorge, insulti al collega. "Mamma sì, quello...", che figura di palta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.