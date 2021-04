Myrta Merlino, brutale sfogo sul vaccino: "Hai le emorroidi? Ecco chi ci deve vergognare"

29 aprile 2021 a

Myrta Merlino non ne può più di sentire che molte persone accampano le scuse più improbabili pur di non farsi vaccinare con AstraZeneca. Bisogna vaccinarsi, tutti e nel più breve tempo possibile. E i vaccini approvati dalle autorità europee e italiane sono tutti sicuri. "Hai le emorroidi? Ti faccio il vaccino che vuoi. Hai un'aritmia senza certificazione del cardiologo? Ti faccio il vaccino che vuoi", tuona la conduttrice de L'aria che tira su La7, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter: "Tutto ciò per evitare AstraZeneca. Ma com'è possibile? Ma chi controlla?", si chiede la Merlino. Che conclude amara: "Davvero un teatrino vergognoso...".

E proprio in studio dalla Merlino nella puntata di oggi 29 aprile, si è parlato di vaccini. Tra gli ospiti c'erano il direttore di Libero Vittorio Feltri e l'ex sottosegretaria al Ministero dello sviluppo economico Alessia Morani. "Non penso che le chiusure siano state determinanti" sostiene Feltri "è la durata delle chiusure che è impressionante. È passato più di un anno e noi siamo ancora qua con le chiusure. Mentre in Inghilterra, è sotto gli occhi di tutti", sottolinea il direttore, "ci sono state altrettante chiusure, ma poi sono riusciti a vaccinare tutti e la situazione è migliorata. Non possiamo negarlo".

"Se l'Europa non è in grado di procurarsi i vaccini, qual è l'alternativa?", domanda Vittoria Feltri. "È quella di dire a ciascuno Stato di procurarsi i vaccini sui mercati internazionali con i soldi in tasca. Che poi esistano i ricchi e i poveri, lo sappiamo. Ma esistono da sempre, come diceva lo stesso Gesù Cristo che non era l'ultimo arrivato" ironizza il direttore di Libero. "Penso che in India le cose non stiano andando bene. Ma chi fornisce loro i vaccini? Nessuno. E lo stesso vale anche per il Brasile".

