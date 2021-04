Marco Mazzocchi picchia duro contro Michela Murgia: "Anche io sono stato fermato da un poliziotto. Sapete cosa ho fatto?"

29 aprile 2021 a

Una risposta a Michela Murgia arriva direttamente da Marco Mazzocchi. Il giornalista su Twitter ha raccontato un episodio accaduto anche a lui di recente: "Ieri la polizia mi ha fermato perché con lo scooter sono da incosciente passato col rosso. Mi hanno chiesto con tono "ruvido" dove andassi così di corsa per rischiare la mia e la altrui vita. Non mi sono intimidito. Ho firmato il verbale, ringraziato. E pagato la multa". Un comportamento ben diverso da quello raccontato alle telecamere di Otto e Mezzo su La7 dalla scrittrice: "La scorsa settimana sono andata a prendere un treno e un poliziotto che doveva controllarmi l’autocertificazione mi ha chiesto se avessi paura della sua divisa - ha detto la Murgia - Alla domanda del poliziotto ho risposto: 'fino a dieci secondi fa non ne avevo, ne devo avere?'. Lui mi ha detto: 'vada vada che è meglio'".

Con la vicenda la scrittrice ha voluto denunciare il trattamento subito dopo la polemica sulla divisa del generale Francesco Figliuolo. La Murgia a DiMartedì aveva ammesso di essere intimorita dalla divisa, con un chiaro riferimento ai dittatori. Frase che ha inevitabilmente attirato parecchie critiche. Tra queste anche quelle di Matteo Salvini che l'hanno portata a venir incolpata di odiare le uniformi.

"È una cosa che dovrebbe succedere? - si è poi chiesta davanti a Lilli Gruber -. Un poliziotto in servizio può fermare una cittadina? Mi ha riconosciuta perché sono stata additata come una persona che aveva offeso tutte le uniformi d’Italia. In quella situazione ero una cittadina comune che cercava di prendere un treno. Il poliziotto doveva controllarmi l’autocertificazione e basta. Se lei non vede la dinamica di intimidazione, io la vedo". D'accordo Beppe Severgnini, in collegamento con la trasmissione, che però si è dissociato dalla Murgia sulla divisa: "Figliuolo fa benissimo a girare così".

