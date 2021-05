Arisa, la rivelazione choc sul compagno Andrea Di Carlo: "Ha avuto un fidanzato per molto tempo, ma la cosa non mi ha fatto paura"

01 maggio 2021 a

"Ha avuto un fidanzato per molto tempo, ma la cosa non mi ha fatto paura": Arisa fa questa rivelazione parlando del fidanzato Andrea Di Carlo, manager di personaggi della tv. "Quando parliamo della sessualità, siamo tutti filosofi, tutti bravi a dire che l’amore non ha sesso, ma quando arriva il tuo momento, che fai? Ti tiri indietro?", ha detto la cantante in un'intervista a Io Donna. L'artista, però, non ha nascosto che sono stati in molti a dubitare della loro relazione: "Mi hanno detto che, tanto, Andrea era gay, che mi avrebbe tirata scema. Invece no, lui è una persona molto libera e l’amore, quando arriva, lo senti e ti leva tutte le paure".

Arisa, poi, ha detto di amare Di Carlo anche per la libertà che le lascia: "Se il mio uomo mi ama e mi lascia libera di fare la mia musica, senza chiamare troppo, senza essere geloso, sono soddisfatta perché mi regala le ali con cui posso volare. Volare è la cosa più bella che c’è e vuoi sempre tornare a casa". Il rapporto col manager, inoltre, le ha permesso di avere un rapporto migliore con il proprio corpo. "Ho avuto un rapporto tormentato col corpo. Prima, il mio seno era un problema, adesso, anche se è meno tonico che a vent’anni, mi piace. Da piccola, poi, ero goffa. C’è stato un momento che vestivo tutta di jeans con la coda alta, tipo Madonna, e mi bullizzavano proprio", ha raccontato l'artista.

La cantante, però, ha spiegato anche di non voler correre come invece sta facendo il suo fidanzato: "Andrea corre. Io lo voglio sposare, ma non come vuole lui, con un matrimonio importante, ma con le nostre famiglie, a Pantano di Pignola". Parlando del litigio di qualche settimana fa, quando lui disse di non volerla sposare più e lei rispose che Andrea "non poteva essere antipasto, primo, secondo, ma solo il dessert", Arisa ha detto. "Ora, secondo me, non litigheremo più. Perché io ho capito cosa lui mi chiede e lui ha capito cosa gli chiedo io. Io ho lasciato un po’ di terreno e lui pure".

