Maria Giovanna Maglie a Stasera Italia: "Ecco a cosa si è dedicata la sinistra in pandemia"

01 maggio 2021 a

Maria Giovanna Maglie è stata ospite della puntata del primo maggio di Stasera Italia, che come ogni sabato è stata condotta da Veronica Gentile su Rete4. “È vero che la sinistra di occupa dei lavoratori garantiti e la destra delle partite Iva? Funziona davvero così?”, è stata la provocazione lanciata dalla conduttrice di Stasera Italia. “Capisco la provocazione - ha replicato la Maglie - ma purtroppo in questo Paese siamo arrivati a un livello in cui le provocazioni ormai corrispondono alla realtà”.

Per la giornalista e opinionista televisiva non vi è alcun dubbio che la pandemia di coronavirus abbia acuito le differente tra i lavoratori: “In questo anno è aumentata l’attenzione dei partiti di sinistra nei confronti dei dipendenti pubblici, in più dall’altra parte hanno provato anche a mettere in piedi nei confronti dei lavoratori autonomi e delle piccole-medio imprese una sorta di racconto secondo cui una buona parte di questi sarebbero superflui e quindi da chiudere”.

La Maglie ha ricordato la battaglia delle partite Iva, combattuta soprattutto da Lega e Fdi, mentre a riguardo il racconto della sinistra è stato pesante: “Io credo che i lavoratori autonomi siano stati i grandi penalizzati perché gli altri lo stipendio lo hanno sempre preso e hanno potuto godere anche dello smart working. Invece non c'è il minimo dubbio che in quest'anno di pandemia l'attenzione dei partiti di sinistra verso i cosiddetti garantiti sia cresciuta".

