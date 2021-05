Federico Geremicca, il retroscena a L'aria che tira: "Il duello tra Letta e Salvini è cercato, perché vogliono lo scontro"

05 maggio 2021 a

Lo scontro tra Enrico Letta e Matteo Salvini accende il dibattito da Myrta Merlino, a L'aria che tira, su La7, nella puntata di oggi 5 maggio. Federico Geremicca si è fatto una sua idea: "Esiste non solo il metodo Salvini ma anche il metodo Letta. Il duello tra Letta e Salvini è cercato, si tratta di due leader che nello scontro comunque si legittimano a vicenda", spiega il giornalista de La Stampa: "All'interno delle coalizioni Letta e Salvini hanno un altro leader pretendente, il primo deve fare i conti con il ritorno in campo di Giuseppe Conte e il secondo con Giorgia Meloni". Questo duello, sottolinea Geremicca, "non s'interromperà e questo governo si sta trasformando in una sorta di campo di allenamento, in vista delle elezioni dell'ottobre prossimo". E su Mario Draghi: "Al Quirinale ce lo deve mandare qualcuno. Draghi comunque deve giostrarsi tra questi due estremi, non può prendere parte dell'uno piuttosto che dell'altro".

Ieri 4 maggio Letta ha infatti incontrato il presidente del Consiglio Draghi a Palazzo Chigi e senza troppi giri di parole gli ha detto: "Siamo insoddisfatti del metodo Salvini". I democratici chiedono, infatti, “correttezza” nei comportamenti dell’alleato, facendo leva nel colloquio con il premier sulla richiesta di “rispetto nell'azione comune di sostegno all'esecutivo”. Affermazioni che non fermano il segretario del Carroccio. Anzi, lo spingono a reagire a strettissimo giro di posta.

"Il ‘metodo Salvini’? È la concretezza", fa sapere il segretario della Lega. Che rintuzza alle indiscrezioni che trapelano dal Nazareno: “Letta mi attacca ogni giorno. Se pensa di darmi fastidio, non mi fa perdere la pazienza. Mi dispiace per lui perché deve vivere male. Io non è che mi alzo la mattina e mi lamento con Draghi di Letta o di Conte”. Salvini, poi, ripianta la sua bandiera sul tema più caldo di tutti: “A metà maggio, se i dati sanitari continueranno ad essere positivi come accade ormai da settimane, ci saranno riaperture, ritorno al lavoro, ripartenza e abolizione del coprifuoco. Questo è il ‘metodo Salvini’: leali e propositivi, non ci occupiamo di Ius Soli e ci fidiamo degli italiani”.

