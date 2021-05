Mara Venier, il dramma segreto: "Non sapete cosa c'è dietro il mio sorriso. La verità? Riemerso tutto il dolore, intatto"

06 maggio 2021 a

Mara Venier ha scritto un libro Mamma ti ricordi di me? Si racconta del legame la mamma scomparsa. " Un progetto che non è stato semplice portare a termine", ha confessato la stessa Mara Venier sulle pagine di Repubblica. Cinque anni di lavoro e scrittura. Tanto dolore da dover ripercorrere e rivivere, ma è stato il marito a convincere la conduttrice a proseguire su questa strada. “Io sono quella piena di vita che intrattiene, ma soffro come tutti. Tanti non sanno cosa c’è dietro al mio sorriso”, spiega.

Ogni volta che la Venier voleva mollare Nicola Carraro, il marito, le ripeteva di insistere, che il libro le sarebbe stato utile. Si dice spesso, infatti, che ripercorrere un dolore può essere terapeutico. Tuttavia nel caso di Mara Venier non è stato propriamente così. Infatti la conduttrice dice: “Ci ho sperato, l’ho fatto per quello. Ma non è così. Nel ricordare le cose è riemerso tutto il dolore, intatto”, ricorda.

Intanto dal punto di vista professionale anche per quest’anno Domenica In si è rivelata un’edizione di successo, con ascolti record. Ed anche se si era vociferato di un possibile abbandono di Mara Venier nulla di ciò accadrà. Infatti Mara Venier raddoppia e anche l’anno prossimo sarà al timone della trasmissione. “Sono felice di continuare, me l’ha chiesto la rete” conclude la Venier.

