Otto e Mezzo, confessione piccante di Lilli Gruber: "Mourinho? È un bell'uomo, non guasta mai"

L'arrivo di José Mourinho alla guida della Roma ha scatenato Lilli Gruber. A Otto e Mezzo, la conduttrice si è lasciata andare a un personalissimo e piccante commento sull'allenatore: "È un bell'uomo, cosa che non guasta". In studio però Antonio Padellaro, da sempre tifoso della Lupa, che un'opinione sul tecnico portoghese ce l'ha. E anche a livello professionale: "Di Mourinho c'è una bellissima definizione che ha dato un ex direttore sportivo della Roma, Sabatini, persona di buone letture - spiega - Ha detto che è l'oppio dei popoli. Effettivamente l'allenatore ha questa fama mondiale e ieri la notizia del suo arrivo era su tutti i siti del mondo. Noi romanisti siamo orgogliosi e molto contenti, però non è l'uomo che risolvere i problemi e fa vincere ogni anno il triplete, magari! Quindi lo vedremo alla prova. Certamente è un uomo di grande marketing, che sa fare marketing: è stato il primo a introdurlo, così come la comunicazione eccellente nel mondo del calcio".

La pensava diversamente sicuramente Beppe Severgnini. La firma del Corriere della sera, come si è visto alle sue spalle in collegamento da casa, è un grande tifoso dell'Inter. Non a caso in casa ha appesa la sciarpa nerazzurra con in bella evidenza lo scudetto appena conquistato dalla formazione allenata da Antonio Conte.

Proprio Conte, intercettato dal programma di Italia Uno, Le Iene, si è congratulato con il rivale: "Mourinho che torna in Italia è una bellissima notizia per tutti quanti - sono state le sue parole davanti alle telecamere - Gli auguro il meglio, a parte quando giocherà contro l'Inter. Se ci riabbracceremo? Sicuramente, c'è grandissimo rispetto, ma quando c'è competizione, morte tua o vita mia. Non ci risparmieremo i colpi".

