Fedez contro la Rai? Clamorosa scoperta sulla telefonata: chi è la figlia dell'uomo dietro alla cornetta

Prosegue la polemica sul Concertone del Primo maggio in cui Fedez ha attaccato la Lega, rea di essere contro il ddl Zan (il disegno di legge contro l'omotransfobia). Il rapper non ha solo inveito dal palco contro il Carroccio, ma anche contro i vertici Rai. Il motivo? A suo dire Viale Mazzini gli avrebbe impedito di dire certo cose (contro la Lega appunto). Un botta e risposta, quello tra il marito di Chiara Ferragni e la Rai, pubblicata da Fedez stesso sui suoi profili social attraverso un video.

"La famosa telefonata pubblicata dal rapper vede come protagonista - scrive Giuseppe Candela per Dagospia -, oltre alla vicedirettrice Ilaria Capitani, anche il capoautore dell'evento Massimo Cinque, ritenuto responsabile di una gestione disastrosa. Tra agli autori dell'evento figura anche sua figlia Barbara Cinque, impegnata in questa stagione a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.

Nella telefonata integrale Massimo Cinque si rivolgeva così al cantante: "Il servizio pubblico è il servizio pubblico. Tu puoi dire tutto quello che vuoi ma a questo punto dovresti avere le persone che citi nel tuo discorso che a questo punto dovrebbero difendersi. Non c'è bisogno di alterarsi. Le sto chiedendo di adeguarsi a un sistema che probabilmente a lei non lo riconosce ma è quello corretto. Lei ha tutte le sue ragioni ma permetta agli altri di esprimersi. Tutte le citazioni che lei fa con nomi e cognomi non possono essere citate perché non c'è una controparte. A prescindere dalle affermazioni vere o meno, quelle citazioni possono essere dette in contesti che non sono quelli che lei sta riferendo. […] Un contesto diverso da una tribuna politica non è corretto". Discorso però che non ha convinto Fedez, tanto che il rapper si è presentato sul palco per dire quanto gli fosse intimato di non dire. Creando così un vero e proprio putiferio.

