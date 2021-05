AstraZeneca, Fabrizio Pregliasco: "Un paziente di 60 anni aveva gli occhi sbarrati, confuso e disperato, non ha voluto vaccinarsi"

07 maggio 2021 a

a

a

Si parla di vaccini in studio da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 nella puntata di oggi 7 maggio, in particolare di quante persone si rifiutino di farsi iniettare AstraZeneca. E Fabrizio Pregliasco, virologo di Milano, racconta il caso di "Un paziente di 60 anni. Aveva gli occhi sbarrati nel momento in cui gli abbiamo detto che doveva fare AstraZeneca. Era davvero confuso e disperato, non ha voluto farlo".

"Niente obbligo di mascherine". Indiscrezione dal Cts: per Figliuolo solo un (grosso) problema

Il problema è stata la comunicazione fortemente confusa a livello internazionale su AstraZeneca e ora è difficile tornare indietro: "Ormai la comunicazione così sbagliata dimostra che sembra non esserci un'indicazione scientifica", spiega Pregliasco. "Non mi stupisce che verso i vaccini ci sia questo approccio agli effetti avversi amplificati. Come l'associazione dell'autismo al vaccino del morbillo".

Piscine e palestre, si torna alla normalità? Non proprio: date e regole: la giungla riaperture

La Merlino ha anche mandato in onda un servizio di Andrea Pierini sull'allarme vaccini in Friuli Venezia Giulia dove le dosi ci sono ma mancano le persone, nonostante le aperture delle agende vaccinali.

"Martedì ho fatto il vaccino AstraZeneca e sto bene. Se in altre regioni si rallenta per diffidenza o timori infondati, mandate i vaccini in Lombardia che qui vogliamo correre più veloci", annuncia invece il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. "Non abbiamo avuto particolari problemi, siamo a una percentuale molto bassa intorno all'1% di rifiuto di AstraZeneca". aggiunge la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti: "Abbiamo però avuti problemi nel senso che c'è stata una confusione a livello europeo e le persone hanno bisogno di rassicurazioni e informazioni che vengono date in tutti i nostri centri. Questo comporta un rallentamento e a volte qualche disagio".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.