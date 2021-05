Immigrazione, Oliviero Toscani insulta Matteo Salvini: "Ascolti Draghi che è più intelligente di lui"

10 maggio 2021 a

Oliviero Toscani è tornato alla carica contro Matteo Salvini. L’occasione gli è stata offerta dall’Adnkronos, che gli ha chiesto di commentare la situazione di Lampedusa dopo lo sbarco di oltre 2000 migranti nella sola giornata di domenica. Il segretario della Lega ha chiesto un incontro con Mario Draghi e ha già scambiato dei messaggi con Luciana Lamorgese: l’obiettivo è evitare che nei prossimi mesi l’isola siciliana sia costretta ad affrontare una vera e propria emergenza.

“C’è chi ragiona col cervello e chi ragiona con la pancia”, ha esordito il noto fotografo, che poi ha continuato: “Solo che dalla pancia escono ragionamenti, ma anche tante altre cose. Salvini fa campagna elettorale sempre. Lui non fa politica, fa demagogia, tra l’altro cieca perché non ha ancora capito che l’immigrazione è una grande opportunità”. Toscani l’ha spiegata così: “Gli immigrati hanno portato fortuna ovunque, guardate la Francia, la Germania, l’America, ce ne vuole a non capirlo. Salvini sui migranti è come quell’allievo a cui bisogna stare dietro in modo particolare. Ancora non ha capito, bisogna avere pazienza”.

Infine Toscani ha criticato anche la presenza del segretario della Lega all’interno del governo presieduto da Mario Draghi: “Trovo il fatto che Salvini sia al governo un controsenso in termini, ma è meglio che sia lì, così almeno Draghi lo controlla. Il premier è più intelligente di lui e gli dirà le cose giuste. Salvini dovrebbe ascoltare i più intelligenti, così non si sbaglia”.

