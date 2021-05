Reinhold Messner? A 77 anni sposa Diane, di 35 anni più giovane: eccola, una foto strepitosa

11 maggio 2021 a

Hai capito, Reinhold Messner? Il mitico scalatore e alpinista, alla bellezza di 77 anni portati meravigliosamente, sta per convolare a nozze. Per la terza volta. La novella sposa si chiama Diane Schumacher ed è di 35 anni più giovane di lui. L'annuncio lo ha dato direttamente Messner, il re degli Ottomila, come da soprannome, al quotidiano di Bolzano Tageszeitung. "È un evento che riguarda noi due e non il resto del mondo. Siamo molto felici, altrimenti non ci sposeremmo", ha spiegato lo scalatore. Le pubblicazioni relative alle nozze sono state affisse al Comune di Castelbello-Ciardes.

Messner deve la sua fama al fatto di essere stato il primo alpinista al mondo ad aver scalato tutte e 14 le cime del pianeta che superano gli 8mila metri. Dunque, i suoi precedenti matrimoni: dal 1972 al 1977 è stato sposato con Uschi Demeter e nel 2009 - dopo 25 anni di convivenza e tre figli - scelse Sabine Stehle, dalla quale divorziò nel 2019.

Il matrimonio con Diana Schumacher, proprio come la cerimonia del 2009, si svolgerà in gran segreto, in un ambito strettamente familiare. All'epoca delle ultime nozze, Messner beffò la stampa anticipando il giorno del "sì". E dodici anni dopo, un altro "sì", un nuovo amore. Per inciso, Messner sta con Diane da anni, tanto che sul suo profilo Instagram si trovano parecchie fotografie che ritraggono la coppia. L'ultima di queste risale a novembre, con una didascalia che recitava: "È sempre più bello quando siamo insieme". E ora lo saranno anche da sposati.

