Silvio Berlusconi, la menzogna: "Morto, si aspetta la chiusura dei mercati". Come si arriva alla fake-news

15 maggio 2021 a

a

a

Una giornata di indiscrezioni drammatiche e sciacallaggio su Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Ieri, venerdì 14 magio, si sono rincorse le peggiori voci sul leader di Forza Italia, 84 anni, alle prese con un decorso post-Covid non semplice e che gli avrebbe causato una grave infezione intestinale. Addirittura, nel pomeriggio, il tam-tam impazzito: "Berlusconi è morto". Balle, sciacallaggio, tanto che in molti sono dovuti intervenire per stoppare le fake-news.

"L'infezione per cui è ricoverato". Indiscrezioni su Berlusconi, long-Covid: ore d'angoscia

Si pensi a Licia Ronzulli, la fedelissima e prima a parlare: "Non è tempo di coccodrilli, il presidente Berlusconi ci seppellirà". Poi l'indiretta smentita di Alberto Zangrillo, il medico curante: "Nessuno nel mio ospedale è in pericolo di vita". Addirittura Gianni Letta, la più autorevole delle voci di Forza Italia, che per chiudere il capitolo ha fatto ascoltare in vivavoce all'Ansa il saluto dell'ex premier.

In questo contesto, anche le parole di Matteo Salvini: "Lo ho sentito, non sta benissimo ma ne uscirà". Parole che ovviamente hanno alimentato la preoccupazione. Timori rinvigoriti poi da un tweet di Lapo Elkann: "Ho appena letto alcune notizie su Silvio Berlusconi. Silvio, ti sono vicino con tutto il mio cuore rosso. Hai superato tante battaglie e sono certo che supererai anche questa. Torna presto. Un abbraccio fortissimo", concludeva il rampollo Agnelli.

"Superato dalla Meloni, al Pd non resta che pescare sardine": Pietro Senaldi, il commento sulla deriva del Pd

Insomma, un vortice di voci impazzite. Tanto che con il passare delle ore, come riporta Il Messaggero, nel pomeriggio si era fatta strada un'ultima sconcertante ripercussione: "Berlusconi è morto e si aspetta la chiusura della Borsa di Milano per dare la notizia", questo il succo. Balle. Tanto che con discreta evidenza i migliori broker meneghini avevano fonti migliori e affidabili: sui mercati non si era registrato alcun sussulto, ennesima smentita alle voci ferali.

"Non sta benissimo". Salvini, la telefonata con Berlusconi: ore di paura, gli ultimi aggiornamenti dal San Raffaele

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.