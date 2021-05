Morte Franco Battiato, lo sconcertante ricordo di Paolo Gentiloni: sceglie queste parole. Ma davvero?

18 maggio 2021 a

Addio al maestro Franco Battiato, che si è spento nella sua casa di Milo a 76 anni ( qui l'approfondimento ). L'Italia perde un mito, un simbolo, un artista a tutto tondo e inarrivabile. Un cantautore senza etichette, amato e apprezzato da tutti. E anche per questo, subito dopo la notizia, ecco piovere dal mondo della politica e dello spettacolo attestati di stima, dichiarazioni, ricordi, messaggi alla famiglia.

Dunque, in ordine sparso. Matteo Salvini: "Perché sei un essere speciale ed io, avrò cura di te. Una preghiera, un ricordo e una canzone per il grande maestro, Franco". Quindi Giorgia Meloni: "L'Italia si inchina alla vita, all'opera di Franco Battiato. A Dio Maestro". Giuseppe Conte: "E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. Ciao Maestro". Antonio Tajani: "Seduto sotto un albero a meditare/ mi vedevo immobile danzare con il tempo/come un filo d'erba/che si inchina alla brezza di maggio/ o alle sue intemperie'. Ci lascia Franco #Battiatto, un filosofo, un uomo libero che non si è mai piegato alle mode. Riposa in pace Maestro". Matteo Renzi: "Non ci sono parole per ricordare chi, con parole e musica, ha emozionato e commosso intere generazioni. Addio Maestro Battiato". Luigi Di Maio: "Ci ha lasciati uno dei più grandi artisti italiani, che nella sua lunga carriera ha saputo sperimentare e plasmare la musica come nessun altro. Sei stato d’esempio e ispirazione per tanti. Mi stringo ai familiari. Ciao Maestro".

Un tributo trasversale giusto, doveroso, meritatissimo. E poi, però, spunta Paolo Gentiloni, il commissario Europeo all'Economia nonché ex premier. Anche lui non vuole sottrarsi al cordoglio, anche lui vuole mandare un messaggio. Un messaggio che, per carità, è per certo pieno di stima e che non ha alcun intento ironico. E che però, ammettiamolo, a Gentiloni è uscito malissimo. Su Twitter, infatti, Gentiloni si spende in una brevissima citazione: "Sul ponte sventola bandiera bianca", con immancabile hashtag #Battiato. E ci si chiede: tra tutte le citazioni possibili, era necessario scegliere proprio questa?

