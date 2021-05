Fedez, indiscrezioni sulla Rai: "Ha dato mandato al suo legale di avviare querela per diffamazione"

19 maggio 2021 a

a

a

Fedez ora rischia grosso: in queste ore la Rai starebbe decidendo se querelare il cantante dopo le accuse al Concertone del Primo maggio. Lo rende noto un'indiscrezione dell'Adnkronos dove si legge: "L'accusa del rapper alla Rai è allo studio di Viale Mazzini che sta decidendo, proprio in queste ore, se querelare Fedez. Se si intraprendesse questo percorso vi sarebbero contorni giudiziari che potrebbero costituire un elemento ulteriore di valutazione per la Commissione". E ancora, stando a Tvblog, la Rai avrebbe dato mandato al suo ufficio legale di avviare querela contro Fedez per "diffamazione aggravata e per grave danno d’immagine".

Intanto la commissione di Vigilanza Rai si dovrà - sempre secondo l'Adnkronos - riunire per discutere e valutare la possibilità di audire il rapper sul caso del Concertone del Primo Maggio e l’accusa di censura da parte dello stesso Fedez nei confronti della Rai. La bicamerale dovrà decidere, a fronte del regolamento dell’organismo parlamentare, se l’audizione di un soggetto terzo, citato in Commissione, rientri nelle funzioni della bicamerale stessa.

È stato lo stesso cantante a chiedere un'audizione a Viale Mazzini: "Essendo stato nominato, costantemente, sia dagli onorevoli intervenuti, che dal direttore Franco Di Mare - si legge nella lettera da lui inviata -, chiedo dunque di essere udito per esporre la mia versione sui fatti avvenuti. Augurandomi che la mia richiesta venga accolta positivamente, vi porgo cordiali saluti". Il caso ormai è ben noto: Fedez dal palco del concerto del Primo maggio ha puntato il dito contro la Lega. Il motivo? La sua contrarietà. Il tutto condito da accuse alla Rai che avevano esplicitamente chiesto al cantante di non parlare di certi temi sul palco in quanto non c'era chi potessere replicare. Insomma, una vicenda che ha tenuto banco per settimane e che sembra non ancora conclusa del tutto, con addirittura pesanti ripercussioni su Fedez.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.